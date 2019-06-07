"Газпром" и Яхт-клуб Санкт-Петербурга договорились о развитии парусного спорта в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Компания "Газпром" поддержит развитие парусного спорта в Санкт-Петербурге, в том числе будет оказывать финансовую поддержку проведению крупных соревнований яхтсменов. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

"Цель соглашения - популяризация и развитие парусного спорта в северной столице. Благодаря финансовой поддержке "Газпрома" город сможет проводить крупнейшие всероссийские и международные спортивные соревнования, в том числе Кубок Ассоциации класса "Оптимист", международные соревнования в классе "Дракон", первенство мира в классе RSX. Средства компании также будут направлены на создание профессиональных команд и подготовку олимпийской сборной России по парусному спорту", - говорится в сообщении.

Также предполагается развитие инфраструктуры для занятий парусным спортом. Ранее между сторонами было заключено аналогичное соглашение, но срок его действия истек в декабре 2017 года.

Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и командор "Яхт-клуба Санкт-Петербурга" Владимир Любомиров.

Яхт-клуб Санкт-Петербурга был основан в 2007 году. Его Bronenosec Sailing Team защищает цвета российского флага в престижных международных парусных соревнованиях, в том числе четырежды завоевала титул чемпионов мира в классе яхт Gazprom Swan 60 и была чемпионом и вице-чемпионом мира в классе RC44. При клубе действует Академия парусного спорта, ориентированная на юных любителей моря в возрасте от 10 до 16 лет.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.