Сурок выбежал на трассу во время практики Гран-при "Формулы-1" в Канаде

ТАСС, 7 июня. Сурок появился на трассе во время свободных заездов седьмого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Монреале. Об этом в пятницу сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Формулы-1".

Инцидент произошел во время первой практики. Сурок выбежал на трассу перед гонщиком британской команды "Уильямс" Николасом Латифи. 23-летний пилот вовремя заметил грызуна и объехал его. После этого сурок убежал с трассы.