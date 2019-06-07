Сурок выбежал на трассу во время практики Гран-при "Формулы-1" в Канаде

ТАСС, 7 июня. Сурок появился на трассе во время свободных заездов седьмого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Монреале. Об этом в пятницу сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Формулы-1".
Инцидент произошел во время первой практики. Сурок выбежал на трассу перед гонщиком британской команды "Уильямс" Николасом Латифи. 23-летний пилот вовремя заметил грызуна и объехал его. После этого сурок убежал с трассы.
В субботу состоятся третья свободная практика (18:00 мск) и квалификация (21:00). Завершится программа этапа гонкой в воскресенье (21:10).
Рекордсменом по числу побед на Гран-при Канады является Михаэль Шумахер, который побеждал здесь семь раз. Среди действующих пилотов шесть раз победу праздновал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, дважды - Себастьян Феттель ("Феррари"), по разу выигрывали финн Кими Райкконен ("Заубер"), австралиец Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл") и поляк Роберт Кубица ("Уильямс").