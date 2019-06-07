Баскетболисты ЦСКА увеличили преимущество в финальной серии Единой лиги ВТБ против "Химок"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА победили подмосковные "Химки" со счетом 103:92 во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2018/19. Встреча состоялась в Москве.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник "Химок" Антонио Крокер, на счету которого 26 очков. У ЦСКА лучшим по результативности стал разыгрывающий Серхио Родригес (16). В ходе встречи московский клуб реализовал 55% трехочковых бросков, общий процент попаданий с игры у ЦСКА составил 58 (из них 60% - двухочковые). Кроме того, москвичи забросили 85% штрафных бросков.

"Химки" уступили соперникам практически по всем статистическим показателям, попав 49% бросков с игры (из них трехочковых - 38%, двухочковых - 55%). Единственным бросковым компонентом, по которому подмосковный клуб опередил конкурента, стала точность штрафных (93%).

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. Третий матч команды проведут 10 июня в Химках.