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Единая лига ВТБ

Баскетболисты ЦСКА увеличили преимущество в финальной серии Единой лиги ВТБ против "Химок"

Вторая встреча серии завершилась со счетом 103:92 в пользу ЦСКА
Серхио Родригес (ЦСКА) и Джордан Микки ("Химки") Михаил Александров/ТАСС
Описание
Серхио Родригес (ЦСКА) и Джордан Микки ("Химки")
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА победили подмосковные "Химки" со счетом 103:92 во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2018/19. Встреча состоялась в Москве.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник "Химок" Антонио Крокер, на счету которого 26 очков. У ЦСКА лучшим по результативности стал разыгрывающий Серхио Родригес (16). В ходе встречи московский клуб реализовал 55% трехочковых бросков, общий процент попаданий с игры у ЦСКА составил 58 (из них 60% - двухочковые). Кроме того, москвичи забросили 85% штрафных бросков.

"Химки" уступили соперникам практически по всем статистическим показателям, попав 49% бросков с игры (из них трехочковых - 38%, двухочковых - 55%). Единственным бросковым компонентом, по которому подмосковный клуб опередил конкурента, стала точность штрафных (93%).

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. Третий матч команды проведут 10 июня в Химках.

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