Глава Федерации тхэквондо МФТ России считает, что у россиян хорошие шансы на победу в КЕ

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Представители сборной России имеют хорошие шансы на победу в Кубке Европы по тхэквондо МФТ, который проходит в Сочи. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тхэквондо МФТ России Лазарос Цилфидис.

"Мы впервые решились провести крупные международные соревнования - Кубок Европы в России, в Сочи. У нас участвуют порядка 29 стран, более 1 тыс. спортсменов. Думаю, у сборной России очень хорошие шансы на победу, потому что наш уровень постоянно растет, у нас были хорошие выступления на чемпионате мира, сейчас мы хотим взять реванш там, где проиграли", - сказал Цилфидис.

Он добавил, что проведение соревнований такого уровня в России свидетельствует о доверии со стороны мирового спортивного сообщества. "Сейчас Россия очень динамично развивается, динамика роста наших спортсменов всех впечатляет. И все понимают, что за этим кроется большая работа по многим направлениям, которая в совокупности дает хороший результат на международной арене. И когда это видит спортивное сообщество, оно понимает, что страна готова к крупным соревнованиям", - отметил Цилфидис.

X Кубок Европы по тхэквондо МФТ - первый официальный турнир европейского уровня, проводимый в России. Соревнования проходят на базе ледового дворца "Айсберг" в Сочи с 6 по 9 июня.

Спортсмены состязаются по различным индивидуальным и командным дисциплинам тхэквондо: технический комплекс, спарринг, силовое разбивание, специальная техника, традиционный спарринг.