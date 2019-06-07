Президент ВФЛА Шляхтин провел встречу с рабочей группой IAAF

ТАСС, 7 июня. Представители рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) провели встречу с президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрием Шляхтиным. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ВФЛА.

Вопрос восстановления прав ВФЛА совет IAAF рассмотрит на заседании в Монако 8 и 9 июня.

На встрече в преддверии заседания совета стороны обсудили выполнение ВФЛА дорожной карты по восстановлению федерации. Шляхтин доложил рабочей группе IAAF о работе, проделанной федерацией с момента проведения совета IAAF, который прошел в марте в Дохе.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.