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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Президент ВФЛА Шляхтин провел встречу с рабочей группой IAAF

В выходные IAAF на совете в Монако рассмотрит вопрос восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики

ТАСС, 7 июня. Представители рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) провели встречу с президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрием Шляхтиным. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ВФЛА.

Вопрос восстановления прав ВФЛА совет IAAF рассмотрит на заседании в Монако 8 и 9 июня.

На встрече в преддверии заседания совета стороны обсудили выполнение ВФЛА дорожной карты по восстановлению федерации. Шляхтин доложил рабочей группе IAAF о работе, проделанной федерацией с момента проведения совета IAAF, который прошел в марте в Дохе.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.

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