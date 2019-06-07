Сборная Франции разгромила команду Южной Кореи в матче открытия женского ЧМ по футболу

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Футболистки сборной Франции нанесли крупное поражение команде Южной Кореи со счетом 4:0 в игре первого тура группы А чемпионата мира. Матч открытия турнира прошел в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс", встречу посетили 45 261 человек.

Голы забили Эжени ле Соммер (9-я минута), Венди Ренар (35, 45) и Амандин Анри (85). В первом тайме главный арбитр встречи Клаудиа Умпьерес впервые в истории женских чемпионатов мира воспользовалась помощью системы видеоассистента рефери, приняв решение отменить гол французской сборной. На матче присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой, а также глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Перед матчем организаторы устроили 20-минутное шоу для зрителей. Кульминацией мероприятия стал пролет истребителей над стадионом, которые окрасили небо в цвета французского триколора.

В следующем туре француженки 12 июня сыграют с командой Норвегии, в тот же день команда Южной Кореи проведет встречу со сборной Нигерии.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.