Саранск впервые примет матч сборной России, которая сыграет с футболистами из Сан-Марино

САРАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России встретятся с командой Сан-Марино в своем третьем мачте отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Встреча пройдет в Саранске на "Мордовия-Арене", принимавшей год назад игры мирового первенства.

Матч начнется в 19:00 мск, обслужит его шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом. Столица Мордовии впервые примет поединок с участием сборной России, последней международной игрой здесь стало противостояние команд Панамы и Туниса на чемпионате мира. Российские футболисты продолжают пользоваться наследием турнира, выступая на стадионах, построенных непосредственно к этому первенству. После окончания чемпионата мира подопечные Станислава Черчесова уже играли на новых аренах в Ростове-на-Дону и Калининграде.

Вместимость "Мордовия-Арены" составляет 44,4 тыс. человек, на предстоящей встрече ожидается аншлаг. Местные власти, учитывая важность данного события для города, пообещали, что общественный транспорт в день матча будет работать в усиленном режиме, болельщикам также предоставят специальные шаттлы. При этом Российский футбольный союз (РФС), как и перед предыдущими играми национальной команды, приготовил для зрителей масштабную развлекательную программу.

Сборная России начала подготовку к матчу в подмосковном Новогорске в конце мая. Учитывая, что впереди предстоят игры с соперниками, которых справедливо причисляют к аутсайдерам отборочной группы, тренерский штаб пригласил в команду восемь дебютантов. Среди них находятся сразу три представителя впервые пробившегося в еврокубки тульского "Арсенала" - защитник Максим Беляев, а также полузащитники Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов.

Впервые при Черчесове были приглашены выступающий за "Ростов" голкипер Сергей Песьяков, полузащитник Иван Обляков (ЦСКА) и нападающий Николай Комличенко из чешской "Млады-Болеслав". Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии и был признан лучшим иностранным футболистом турнира в прошедшем сезоне.

Черчесов уже побеждал Сан-Марино

За время подготовки к матчу со сборной Сан-Марино россияне провели контрольную встречу против клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чертаново" и разгромили его со счетом 6:0. Однако при этом российской команде не удалось избежать потерь - травму плеча получил один из ключевых полузащитников Юрий Газинский. Игрок "Краснодара" не смог продолжить подготовку со сборной и отправился на операцию в Германию, чтобы восстановиться к началу сборов своего клуба к новому сезону.

Россияне лишь третий раз в своей истории выйдут на поле против команды Сан-Марино. Впервые соперники сыграли в ходе отбора на чемпионат Европы в октябре 1994 года, завершив встречу со счетом 4:0 в пользу хозяев. Второй матч проходил в июне следующего года, тогда россияне выиграли еще крупней - 7:0. В обеих встречах участие принимал нынешний главный тренер национальной команды.

Всего российские футболисты провели 32 матча со сборными карликовых государств, к которым также причисляются Лихтенштейн, Люксембург, Кипр, Фарерские острова, Мальта и Андорра. Россияне ни разу не проигрывали таким соперникам, лишь однажды сыграв вничью - со сборной Кипра в марте 1997 года в отборочном турнире к чемпионату мира - 1998 (1:1). Этот результат потом повлиял на место россиян в группе, тогда они заняли только вторую строчку и уступили в стыковых матчах итальянцам (1:1, 0:1).

Саранск станет 12-м по счету городом, который примет игру сборной России, проводимую за пределами Москвы и Московской области. Всего национальная команда сыграла 33 таких официальных матча - в Санкт-Петербурге (13), в Краснодаре (6), в Казани и Сочи (по 3), в Ростове-на-Дону (2), а также в Грозном, Волгограде, Калининграде, Самаре, Туле и Воронеже (по 1). В большинстве случаев россияне одерживали победу - 18 раз. Шесть встреч завершились вничью, в девяти играх команда уступила.

Сборная России занимает второе место в группе I, набрав три очка в двух матчах. В стартовой игре подопечные Черчесова уступили бельгийцам (1:3), а после этого победили в Нур-Султане команду Казахстана (4:0). Предстоящий соперник проиграл обе встречи - футболистам из Кипра (0:5) и Шотландии (0:2). В группе сборная Сан-Марино идет на последнем месте.