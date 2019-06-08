Кирьяков: Черчесову стоит поберечь лидеров по ходу матча с командой Сан-Марино

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России выпустит на поле дебютантов по ходу матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков.

Встреча состоится в субботу в Саранске и начнется в 19:00 мск. 11 июня сборная России в Нижнем Новгороде проведет отборочную игру с командой Кипра.

"По ходу матча [со сборной Сан-Марино], если результат будет достигнут в первом тайме, возможно, стоит поберечь некоторых лидеров, - считает Кирьяков. - Того же Дзюбу нет смысла гонять по жаре все 90 минут, если будет результат и он забьет. Уже на третий день будет игра с более серьезным соперником, с которым нужно брать три очка".

Кирьяков принимал участие в матче отборочного турнира ЧЕ-1996 с командой Сан-Марино (4:0). "Если несерьезно готовиться, то возможно все, важно подойти к матчу профессионально со всех точек зрения, - сказал Кирьяков. - Можно победить с разницей в два-три мяча, но не играть, а мучиться, это отражает подготовку. Если команда выйдет с настроем, игроки будут мотивированы, то проблем никаких не возникнет, потому что в уровне мастерства огромная пропасть".

"Жду уверенной победы и много забитых мячей, как минимум три. Важно показать хорошую игру, чтобы те связи, которые наигрывались в процессе подготовки к чемпионату мира и Лиге наций, вернулись и мы увидели хороший содержательный футбол", - добавил собеседник агентства.

К матчу с командой Сан-Марино в составе сборной России готовились восемь футболистов, которые не провели ни одной игры за национальную команду. "Думаю, что в стартовом составе особых экспериментов не будет, может быть, за исключением одной позиции. А по ходу матча, если счет будет позволять, думаю, что Станислав Саламович [Черчесов] даст шанс новым игрокам. Черчесов всегда мог удивлять, при нем всегда появлялись новые фамилии, думаю, что сегодняшняя игра не будет исключением", - заключил Кирьяков.