На Северном Кавказе считают, что курорт "Архыз" должен стать центром развития велоспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Всесезонный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии планируется развивать как один из центров велосипедного спорта, сообщил в ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гендиректор управляющей ОЭЗ Северного Кавказа компании "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев.

"Этим летом в "Архызе" пройдет 11 велосоревнований. Мы сейчас на спортивных мероприятиях не зарабатываем - предоставляем наши трассы, услуги бесплатно для проведения этих соревнований, но вместе с тем, мы считаем, что это необходимо сейчас для того, чтобы популяризировать "Архыз" и показать, что созданы все условия для продвижения велоспорта. Мы для себя четко понимаем, что сегодня в Европе очень серьезный тренд - очень много желающих кататься и заниматься горными велосипедами есть. Если мы сейчас упустим эту возможность, потом нам тяжело будет догонять", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщал, что на курорте "Архыз" в начале лета открылась 5-километровая трасса для кросс-кантри. Она пролегает по пересеченной местности с горными и лесными участками с перепадом высот более 200 метров. Трасса будет расположена на высоте около 1700 метров. Пресс-служба компании поясняла, что на курорте также планируется строительство экстремальной трассы длиной более двух километров.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная поляна работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, система искусственного снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.