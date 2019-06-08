Полуфинал Roland Garros между Джоковичем и Тимом прерван из-за дождя

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Матч второго полуфинала между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом, посеянным на турнире под четвертым номером, снова прерван из-за дождя. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча дважды прерывалась в пятницу, это также происходило из-за плохих погодных условий. По ходу второго сета матч был приостановлен на несколько минут, а по ходу третьего - перенесен на субботу.

На этот раз поединок остановлен в пятом сете при счете 4:1 в пользу Тима. На данный момент неизвестно, когда будет продолжена игра. Финал в женском одиночном разряде, где встретятся чешка Маркета Вондроушова и австралийка Эшли Барти, должен начаться после завершения поединка между Тимом и Джоковичем.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €42,66 млн.