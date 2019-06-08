Комитет по этике ФИФА пожизненно отстранил бывшего главу Футбольной федерации Афганистана

ТАСС, 8 июня. Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) признала виновным бывшего президента Футбольной федерации Афганистана (AFF) Керрамудина Карима по делу о сексуальных домогательствах к игрокам женской сборной страны. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ФИФА.

Расследование в отношении Карима началось после жалоб, поданных по меньшей мере пятью афганскими футболистками, которые обвиняли его в неоднократных сексуальных надругательствах в 2013-2018 годах. В декабре 2018 года он был временно отстранен ФИФА от футбольной деятельности на 90 дней, в марте запрет был продлен еще на 90 дней.

Судебная палата установила, что Карим нарушил статьи 23 (защита физической и психической неприкосновенности) и 25 (злоупотребление служебным положением) кодекса этики ФИФА и наложила на него наказание в виде пожизненного запрета на любую футбольную деятельность как на национальном, так и на международном уровнях. Кроме того, Карим оштрафован на 1 млн швейцарских франков.