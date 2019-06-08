Эксперт: Черчесов не сделает ставку на новичков в игре со сборной Сан-Марино по футболу

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не станет делать ставку на новичков в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино. Такое мнение ТАСС высказал в субботу бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

Матч между сборными России и Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", который летом прошлого года принимал матчи чемпионата мира. Начало игры - 19:00 мск.

"Ждать надо победы, но насчет ее легкости я бы не стал высказываться, - сказал Игнатьев. - Сегодня легких побед практически не бывает, они могут казаться такими. Но игроки должны понимать, что простых соперников не бывает, они должны достать все ресурсы, которые создадут видимость легкой игры и победы. Жду победы, хотелось бы, чтобы она была убедительной".

"Команде нужны положительные эмоции, уверенность в себе перед тем, что предстоит в ближайшем будущем (11 июня сборная России проведет матч отборочного турнира ЧЕ-2020 против команды Кипра - прим. ТАСС). Дело даже не в том, сколько мы забьем, а в том, как будет выстраиваться игра. Для того, чтобы игра была более простой и понятной, нужно как можно быстрее забить гол", - отметил он.

На вопрос о том, удивит ли его, если сборная России пропустит от команды Сан-Марино, Игнатьев ответил: "Сюрприз будет, если проиграем, а гол - ну забили, и ладно. Другое дело, что может привести к этому - игровые недоработки или плод умения игроков из Сан-Марино. Со вторым вариантом я не соглашусь, а первый, в виде фантазии, может быть".

Со сборной Сан-Марино сыграют те, кому доверяет Черчесов

На июньские матчи в сборную России впервые были вызваны полузащитники Иван Обляков (ЦСКА), Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов (оба - "Арсенал"), а также нападающий Николай Комличенко ("Млада Болеслав", Чехия). Несмотря на то, что команда Сан-Марино занимает последнее, 211-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), Игнатьев не верит, что Черчесов в матче с этим соперником сделает ставку на дебютантов.

"Есть люди, которые должны играть в обязательном порядке, они понимают задачи и цели, которые приносит тренерский штаб. Черчесов не будет делать такого заключения: "Ну, сегодня слабый соперник - давай поставим всех тех, кто не играл". Будут играть те, в ком он уверен. При этом возможно, что сначала один-два новичка сыграют, либо уже в процессе при определенной уверенности в том, что мы добьемся нужного результата", - отметил он.

"Мне трудно говорить за Черчесова, но хотелось бы посмотреть на двух туляков (Бакаева и Мирзова - прим. ТАСС). Но это не значит, что они обязательно выйдут", - добавил специалист.

Сборная России занимает второе место в группе I, набрав три очка в двух матчах. В стартовой игре подопечные Черчесова уступили бельгийцам (1:3), а после этого победили в Нур-Султане команду Казахстана (4:0). Сборная Сан-Марино проиграла обе встречи - футболистам из Кипра (0:5) и Шотландии (0:2), и идет на последнем месте.