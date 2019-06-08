Австралийская теннисистка Барти стала победительницей Roland Garros

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Австралийка Эшли Барти одержала победу над чешкой Маркетой Вондроушовой в финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 23-летней представительницы Австралии, которая была посеяна на турнире под восьмым номером. Для обеих теннисисток этот финал турнира серии Большого шлема стал первым в карьере.