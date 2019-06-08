Российские пловцы Ефимова и Гринев победили на первом этапе "Маре Нострум"

ТАСС, 9 июня. Россиянка Юлия Ефимова заняла первое место на дистанции 100 метров брассом на первом этапе серии "Маре Нострум" по плаванию, который проходит в Монако.

Ефимова показала время 1 минута 05,77 секунды. Второе место заняла другая россиянка Мария Темникова (1.07,80). Третьей стала представительница Белоруссии Алина Змушко (1.08,08). Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр (два серебра и бронза) и пятикратной чемпионкой мира.

Россиянин Владислав Гринев одержал победу в заплыве на 100 метров вольным стилем (48,58). Второе место поделили француз Максим Грюссе и россиянин Андрей Жилкин, показавшие одинаковое время - 49,24 секунды.

Соревнования завершатся в воскресенье. Второй этап "Маре Нострум" пройдет в Кане-ан-Руссийоне (11-12 июня), третий - в Барселоне (15-16 июня).