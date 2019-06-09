Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

ТАСС, 9 июня. Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса . В 12-раундовом рейтинговом поединке промежуточной весовой категории до 74,4 кг, прошедшем в Нью-Йорке, Головкин выиграл у канадца Стива Роллса нокаутом в четвертом раунде.

Головкин впервые вышел на ринг после того, как в сентябре 2018 года проиграл мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулами чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг. В послужном списке 37-летнего казахстанца теперь 39 побед (35 нокаутом), 1 поражение, 1 ничья.

Весной этого года Головкин сменил тренера - вместо Абеля Санчеса с боксером теперь работает Джонатон Бэнкс, ранее тренировавший украинца Владимира Кличко. Поединок с Роллсом стал первым для Головкина по контракту со стриминговой платформой DAZN. По этому соглашению он должен провести шесть поединков в течение трех лет - по два в год. По неофициальным данным, за бой с канадцем казахстанец получит не менее $10 млн.

Ранее Головкин 19 раз защищал титул чемпиона мира WBA, пять - WBC (с 2014 года владел временной версией пояса), три - Международной боксерской федерации (IBF).

35-летний Роллс потерпел первое поражение в карьере при 19 победах (10 нокаутом). Ранее он не проводил боев за титул чемпиона мира.