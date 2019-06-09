Боец Фергюсон победил Серроне в поединке в легком весе на турнире UFC 238

ТАСС, 9 июня. Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон одержал победу техническим нокаутом над соотечественником Дональдом Серроне в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, который прошел в Чикаго (США, штат Иллинойс).

Бой в легкой весовой категории (до 70,3 кг) был остановлен по решению врачей из-за образовавшейся гематомы под правым глазом у Серроне, которую он получил во время второго раунда.

В главном бою турнира американец Генри Сехудо победил бразильца Марлона Мораеса. Ранее в поединке основного карда россиянин Петр Ян единогласным решением судей победил американца Джимми Риверу, на счету 26-летнего россиянина теперь 15 побед при 1 поражении в ММА. Он провел пятый бой в UFC и одержал пятую победу. В андеркарде UFC 238 российский боец Григорий Попов проиграл нокаутом американцу Эдди Уайнленду, в активе россиянина 13 побед и 2 поражения в ММА, он провел первый поединок в UFC.

Таким образом, Фергюсон стал одним из основных претендентов на титульный бой в легком весе. Его возможными соперниками могут стать чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов или временный чемпион американец Дастин Порье. Победитель поединка между Нурмагомедовым и Порье определится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Фергюсон провел 28 боев, в 25 из которых одержал победу (11 нокаутом), на его счету три поражения. Серроне принял участие в 49 поединках, выиграл в 36 боях (10 нокаутом), уступил 12 раз, еще один бой был признан несостоявшимся.