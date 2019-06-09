Российские арбитры Еськов и Безбородов получили назначения на матчи отбора ЧЕ-2020

ТАСС, 9 июня. Российские арбитры Алексей Еськов и Владислав Безбородов назначены на матчи четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Еськов рассудит встречу группы G между командами Северной Македонии и Австрии. Его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян, резервным рефери назначен Владимир Москалев. Игра пройдет на стадионе "Тоше Проески" 10 июня в Скопье.

Безбородов будет главным арбитром матча группы A между сборными Чехии и Черногории. Ассистентами на эту встречу назначены Валерий Данченко и Максим Гаврилин, резервным арбитром - Кирилл Левников. Матч пройдет 10 июня в чешском Оломоуце.

Отборочный турнир чемпионата Европы - 2020 завершится в марте 2020 года. По его итогам определятся 24 команды, которые примут участие в финальном турнире. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинальную встречу.