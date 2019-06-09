Боец Ян проведет еще минимум один бой в UFC в 2019 году

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский боец Петр Ян проведет как минимум еще один бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в 2019 году. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

Ранее Ян единогласным решением судей победил американца Джимми Риверу.

"Петр до конца года подерется точно. Как минимум один раз. Что касается претендента на титул, то тут решение не принято. Нам можно не спешить", - сказал собеседник агентства.

Ян в настоящий момент входит в топ-10 бойцов UFC в своей весовой категории.