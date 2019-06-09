СМИ: "Барселона" может расстаться с футболистом Дембеле из-за нарушений дисциплины

ТАСС, 9 июня. Французский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Усман Дембеле может покинуть команду в предстоящее летнее трансферное окно из-за проблем с дисциплиной. Об этом сообщила газета AS.

Дембеле перешел в "Барселону" в 2017 году. Контракт футболиста истекает летом 2022 года.

По информации издания, руководство клуба недовольно отношением 22-летнего спортсмена к тренировочному процессу. Отмечается, что он несколько раз опаздывал на тренировки. Утверждается, что "Барселона" поставила Дембеле ультиматум - если он не изменит своего отношения к работе, то клуб будет искать варианты для его продажи.

В сезоне-2018/19 Дембеле сыграл в 42 матчах, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач. В мае этого года футболист получил травму подколенного сухожилия, сроки его восстановления неизвестны. Вместе с испанской командой он стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также он выступал за французский "Ренн" и немецкую "Боруссию" (Дортмунд).

В составе сборной Франции он выступает с 2016 года, нападающий провел 21 матч, в которых забил два гола. На его счету золотая медаль чемпионата мира 2018 года.