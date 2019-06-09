Футболист Плиев перешел из "Ахмата" в московское "Динамо"

ТАСС, 9 июня. Защитник Заурбек Плиев, ранее выступавший за грозненский "Ахмат", перешел в московское "Динамо". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба столичного клуба.

Контракт с 27-летним игроком заключен на три года.

Сумма трансфера не разглашается. Президент "Ахмата" Магомед Даудов отметил, что предложение "Динамо" было выгодным для грозненского клуба.

"Особенно хорошо Плиев зарекомендовал себя в весенней части сезона. Это послужило аргументом для предложения ему нового контракта, который мы заключили в конце сезона. На днях мы получили предложение по игроку от "Динамо". Оно стало выгодным для клуба, а условия личного контракта устроили футболиста", - написал Даудов на своей странице в Instagram.

Плиев стал вторым футболистом, который перешел в "Динамо" в летнее трансферное окно. Первым приобретением клуба стал польский полузащитник Себастьян Шиманьский, выступавший за варшавскую "Легию". С ним был заключен контракт на пять лет.

Плиев является воспитанником "Динамо". В сезоне-2018/19 защитник провел 19 матчей за "Ахмат" в премьер-лиге и один в Кубке России, отметившись одной результативной передачей. Также он выступал за "Спартак" из Нальчика, владикавказскую "Аланию", казахстанские команды "Астана" и "Кайрат". Плиев выступал за юношескую и молодежную сборные России и вызывался в молодежную сборную Казахстана.