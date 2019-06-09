СМИ: футболист ПСЖ Мбаппе готов перейти в "Реал"

ТАСС, 9 июня. Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе хочет перейти в испанский футбольный клуб "Реал". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую газету ABC.

Отмечается, что Мбаппе не нравится его положение в команде, поскольку француз считает, что его роль не менее значима, чем роль нападающего Неймара. По этой причине Мбаппе хочет получать такую же зарплату, как и бразилец, а именно - €36 млн в год.

Сумма возможного трансфера оценивается примерно в €230 млн. Нынешний трансферный рекорд принадлежит ПСЖ, который потратил на приобретение Неймара из "Барселоны" €222 млн. Трансфер Мбаппе из "Монако" в ПСЖ оценивается в €180 млн.

В прошедшем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 39 голов и сделал 17 результативных передач. Форвард является чемпионом мира 2018 года, в составе ПСЖ футболист дважды становился чемпионом Франции (2017/18, 2018/19), а также обладателем Кубка французской лиги (2017/18) и Кубка Франции (2017/18). Также он стал чемпионом страны с "Монако" (2016/17).