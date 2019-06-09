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Формула-1

Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Канады благодаря штрафу Феттеля

Россиянин Даниил Квят занял 10-е место
Льюис Хэмилтон EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Льюис Хэмилтон
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ТАСС, 9 июня. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Канады.

Первым финишировал немец Себастьян Феттель из "Феррари", но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд. В итоге он опустился на вторую позицию, на первую переместился Хэмилтон. Третье место занял партнер Феттеля по команде Шарль Леклер из Монако.

Россиянин Даниил Квят из команды "Торо Россо" занял 10-е место.

Следующий этап пройдет во Франции с 21 по 23 июня.

Теги
КанадаФормула-1Феттель, СебастьянХэмилтон, Льюис
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