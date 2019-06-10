Бывший футболист "Арсенала" Саного может продолжить карьеру в ЦСКА

ТАСС, 10 июня. Нападающий "Тулузы" Яя Саного может перейти в российский ЦСКА. Об этом сообщает французское издание Foot Mercato.

Контракт француза заканчивается в 2020 году. По словам агента 26-летнего футболиста Джибриля Мендефу, приоритетом является общение с руководством "Тулузы", чтобы понять намерения клуба, но к нему также есть внимание со стороны английских и российских клубов. По информации издания к футболисту проявляет интерес ЦСКА.

Саного представлял такие клубы, как французский "Осер", английский "Арсенал, а также играл в аренде за английские "Кристал Пэлас", "Чарльтон" и за нидерландский "Аякс". Футболист выступает за "Тулузу" с 2017 года, в прошедшем сезоне форвард сыграл в 23 матчах во всех турнирах и забил три мяча.