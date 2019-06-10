СМИ: переход Сарри в "Ювентус" может закрыть долг "Челси" по аренде футболиста Игуаина

ТАСС, 10 июня. Туринский "Ювентус" может простить лондонскому "Челси" долг по аренде футболиста Игуаина. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, единственным условием итальянцев в данной сделке является переход в клуб главного тренера "Челси" Маурицио Сарри.

"Челси" арендовал Игуаина в январе 2019 года, при этом не выплатив €9 млн.

По информации итальянских СМИ, 66-летний специалист может быть объявлен тренером "Ювентуса" на следующей неделе.

Сарри возглавляет лондонцев с июля 2018 года, став победителем прошедшего розыгрыша Лиги Европы. Ранее итальянец возглавлял "Наполи" (2015-2018).