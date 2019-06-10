Сборная России по футболу проводит тренировку в Нижнем Новгороде в полном составе

НИЖНИЙ НОВГОРД, 10 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу проводит тренировку на стадионе "Нижний Новгород", который принимал матчи чемпионата мира 2018 года, в полном составе. В занятии накануне отборочной игры чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра принимают участие все 28 футболистов, вызванных в сборную на июньские встречи, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На занятии присутствуют вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин, генеральный директор организации Александр Алаев, а также министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.

8 июня сборная под руководством главного тренера Станислава Черчесова в Саранске на "Мордовия-Арене" обыграла команду Сан-Марино со счетом 9:0. Этот результат стал самым крупным в истории сборной. В турнирной таблице группы I сборная России набрала шесть очков и занимает второе место, лидирует сборная Бельгии, в активе которой девять очков.

В матче в столице Мордовии вне заявки остались пять футболистов - вратарь Сергей Песьяков, защитник Егор Сорокин, полузащитники Иван Обляков и Зелимхан Бакаев, а также нападающий Николай Комличенко.

Матч между сборными России и Кипра состоится во вторник, начало игры - 21:45 мск.