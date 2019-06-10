Лукашенко заявил, что минское "Динамо" должно делать ставку на белорусских хоккеистов

МИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что минский хоккейный клуб "Динамо" должен делать ставку на белорусских игроков, а не "финансировать иностранных легионеров". Об этом он сказал в понедельник во время рабочей встречи с министром внутренних дел страны Игорем Шуневичем, который также является председателем наблюдательного совета ХК "Динамо" (Минск).

"Надо брать своих ребят. Естественно, [плюс] три-четыре легионера - вратаря у нас нет сильного. Его и не будет, если наши не будут стоять в воротах. Да, надо кого-то в первую тройку, но надо ставить своих и играть", - сказал президент, слова которого приводит пресс-служба.

Лукашенко напомнил, что по его инициативе в конце февраля - начале марта минское "Динамо" сыграло серию матчей против сборной клубов экстралиги (чемпионата Белоруссии - прим. ТАСС), бело-голубые выиграли серию с общим счетом 2-1.

"Суть игры показала, если ребята хотят играть, то они играют. Повторяю, что у каждого две ноги, две руки и голова - и у россиян, и у канадцев, и у американцев, и у наших. Хотят играть и деньги зарабатывать, что тут греха таить, то пусть идут и играют, не могут - значит, нечего с ними разговаривать, я говорю о белорусах. А тащить сюда легионеров со всего мира и не попадать в плей-офф - нам такие игры не надо", - добавил президент.

Лукашенко подчеркнул, что не надо "бередить душу и сердца болельщиков, они же приходят и переживают", поэтому "все должно быть заточено на развитие белорусского спорта и, в частности, хоккея".

Серия минского "Динамо" со сборной клубов экстралиги проводилась за право в следующем сезоне играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Лукашенко со своим младшим сыном Николаем посетил все три матча серии. Ранее главный тренер "Динамо" Андрей Сидоренко сказал, что недоволен игрой легионеров, в начале мая клуб принял решение не продлевать контракт со специалистом. В сезоне-2018/19 "Динамо" заняло 11-е место в таблице Западной конференции КХЛ из 12 команд, не сумев пробиться в плей-офф.