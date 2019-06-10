{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ПКР рассчитывает, что сборная России выступит на Паралимпиаде-2020 полноценным составом

ПКР был условно восстановлен в правах в марте, спортсмены могут выступать под флагом страны
Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Руководство Паралимпийского комитета России (ПКР) рассчитывает на то, что сборная России выступит на Паралимпийских играх 2020 года в Токио полноценным составом. Об этом заявил журналистам в понедельник президент ПКР Владимир Лукин.

"Квалификационные соревнования в разгаре, - сказал Лукин. - Они завершатся не скоро, через несколько месяцев. Практическая работа с Международным паралимпийским комитетом идет конструктивно. Следует рассчитывать, что наша команда примет участие в Играх в неплохом, работоспособном составе".

"К нам есть особое внимание, поскольку мы пропустили последние Игры. Но поскольку у нас работает РУСАДА, то все проходит нормально", - добавил глава ПКР.

В феврале 2019 года было озвучено решение об условном восстановлении в правах ПКР, а 15 марта оно вступило в силу. До 31 декабря 2022 года решение о восстановлении будет носить условный характер, однако это не помешает российским паралимпийцам выступать на международных соревнованиях под флагом страны.

Евро-2020
В России не будет отдельных пунктов продажи билетов на ЧЕ-2020 по футболу
Билеты будут доставляться через специальное билетное приложение УЕФА для мобильных устройств
Читать полностью