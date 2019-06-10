Тренер "Кубаночки" Зайцева возглавит женскую сборную РФ по футболу на Универсиаде в Италии

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Наставник краснодарского футбольного клуба "Кубаночка" Татьяна Зайцева назначена главным тренером женской сборной России на Всемирной летней Универсиаде в Италии. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

"С 3 по 14 июля в итальянском Неаполе будет проходить Всемирная летняя Универсиада. Стало известно, что наставник футбольного клуба "Кубаночка" Татьяна Зайцева назначена главным тренером женской футбольной сборной России на этот турнир", - говорится в сообщении.

Ранее Зайцева возглавляла женскую российскую сборную на Универсиаде в Казани в 2013 году.

"Основу национальной команды составят кубанские футболистки - сборная усилится сразу 11 спортсменками, представляющими Краснодарский край", - добавили в пресс-службе.

Универсиада в Неаполе пройдет с 3 по 14 июля. Первая летняя Универсиада прошла в 1959 году в итальянском Турине, хотя различные международные студенческие соревнования - летние чемпионаты мира среди студентов, университетские игры, спортивные фестивали молодежи и студентов - проводились с 1923 года. В 1973 году летняя Универсиада прошла в Москве, в 2013 году - в Казани.