СМИ: бывший тренер БК ЦСКА Мессина может возглавить "Милан"

ТАСС, 10 июня. Этторе Мессина, занимающий должность ассистента тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио", может возглавить итальянский "Милан". Об этом сообщила в понедельник "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sportando.

По информации издания, Мессина и его агент Игорь Креспо несколько дней назад посетили итальянский город для проведения переговоров с "Миланом". 59-летний тренер может подписать контракт в ближайшее время.

Ранее специалист тренировал сборную Италии, итальянские "Виртус", "Бенеттон", испанский "Реал" и российский ЦСКА (2005-2009, 2012-2014), став с ним двукратным победителем Евролиги (2006, 2008) и пятикратным чемпионом России (2006-2009, 2013).