Никитин: Нижний Новгород полностью готов к приему болельщиков на матче сборной РФ

"Мы полностью готовы к приему гостей. По нашим данным, ожидается максимальная наполняемость стадиона. Уже давно было понятно, что интерес к матчу огромный", - отметил Никитин.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Нижний Новгород полностью готов к приему гостей, которые приедут на матч отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 по футболу между сборными России и Кипра, который состоится 11 июня. Об этом в понедельник сообщил ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он отметил, что вся инфраструктура, созданная для проведения чемпионата мира, продолжает успешно работать. "Это касается транспорта, гостиниц, комфорта пребывания. Для удобства болельщиков работа метро 11 июня будет продлена до двух часов ночи, а интервалы между поездами, наоборот, сократятся. Отправление автобусов планируется из двух точек накопления: от улицы Советской в районе Ярмарки по двум маршрутам в нагорную часть города и от ФОК "Мещерский" по двум маршрутам - в нижнюю часть", - уточнил глава региона.

По его словам, в день матча болельщиков ждет насыщенная программа. "С 19:00 будут работать фан-зона и фестиваль болельщиков на Нижневолжской набережной, где планируется концертная программа, различные конкурсы, фотозоны и многое другое. А самое главное - состоится трансляция игры, то есть зрители смогут видеть сам стадион на Стрелке и параллельно наблюдать за ходом матча на экранах. За три часа до игры развлекательная программа с кипрским колоритом начнется на стадионе "Нижний Новгород", - добавил Никитин.

"Уверен, что эта игра станет далеко не последним крупным спортивным событием на стадионе. Мы готовы к приему матчей любого уровня", - сказал губернатор.

Стадион "Нижний Новгород" принял четыре матча группового этапа ЧМ, а также встречи 1/8 финала и 1/4 финала.