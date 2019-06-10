Власти Нижнего Новгорода ожидают аншлаг на матче футбольных сборных России и Кипра

ТАСС, 10 июня. Трибуны стадиона "Нижний Новгород", согласно прогнозам, будут заполнены на 100% во время отборочного матча чемпионата Европы - 2020 по футболу между сборными России и Кипра, который пройдет 11 июня. Об этом сообщил ТАСС в понедельник мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

"Интерес к матчу огромный. По нашим прогнозам, трибуны будут заполнены на сто процентов", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что подготовка к встрече сборных проходит в соответствии со стандартами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), но опыт проведения матчей чемпионата мира - 2018 город, безусловно, использует. "Это и отработанная во время ЧМ модель загрузки и выгрузки стадиона, и обеспечение безопасности, и работа волонтеров", - добавил Панов.

Мэр города уточнил, что в день игры станции метро будут работать на вход до 02:00. "После матча можно будет уехать в Верхнюю и Заречную части города с расположенных рядом со стадионом автобусных остановок "Седьмое небо" и "Стрелка", - сказал Панов.

Стадион "Нижний Новгород" принял четыре матча группового этапа ЧМ, а также встречи 1/8 финала и 1/4 финала.