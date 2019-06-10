Доля правительства Свердловской области в бюджете ФК "Урал" составляет одну треть

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Доля правительства Свердловской области в бюджете футбольного клуба "Урал" составляет одну треть. Об этом ТАСС рассказал в понедельник министр физической культуры и спорта области Леонид Рапопорт.

Ранее в понедельник пресс-служба клуба сообщила о том, что бюджет немного увеличился по сравнению с прошлым сезоном с целью усилить возможности "Урала" на трансферном рынке.

"Насколько бюджет повысится, не могу сказать, есть доля финансово-промышленных групп, которые заинтересованы в развитии футбола. Доля правительства постоянная - одна треть", - сказал Рапопорт.

Глава ведомства также подтвердил, что предыдущие два сезона бюджет клуба составлял порядка 900 млн рублей.

Первый тур чемпионата России сезона-2019/20 пройдет 13-14 июля, "Урал" 14 июля в первом матче примет "Уфу".