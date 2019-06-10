Четырехкратный чемпион НБА Паркер завершил карьеру

Сезон-2018/19 разыгрывающий защитник провел в "Шарлотт". В регулярном чемпионате он провел 56 игр, в которых набирал в среднем 9,5 очка, совершая 1,5 подбора и отдавая 3,7 передачи.

ТАСС, 10 июня. Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) француз Тони Паркер завершил карьеру. Об этом он сообщил в своем Twitter в понедельник.

"Я ухожу из баскетбола с большими эмоциями, это было невероятное путешествие! Даже в самых смелых мечтах никогда не думал, что проживу эти моменты с НБА и сборной Франции. Спасибо за все!" - написал баскетболист.

В течение карьеры он выступал за французский "Расинг Пари" (1999-2001), а также клуб НБА "Сан-Антонио", в котором провел 17 лет (2001-2018). Он становился самым ценным игроком чемпионата Европы (2013), лучшим европейским баскетболистом года (2007, 2013), признавался шесть раз самым ценным игроком финальной серии НБА (2006, 2007, 2009, 2012-2014).

В составе сборной Франции Паркер становился чемпионом Европы (2013), серебряным (2011) и двукратным бронзовым призером (2005, 2015) европейского первенства.