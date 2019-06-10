Гендиректор "Торпедо": хоккей станет более динамичным на маленькой площадке

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Хоккей будет динамичнее на площадке меньших размеров. Такое мнение ТАСС высказал в понедельник генеральный директор нижегородского "Торпедо" Ян Голубовский.

Ранее первый президент и член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев сообщил ТАСС, что лига подготовит пункт в регламенте о том, чтобы клубы лиги имели возможность изменить размеры своих ледовых площадок в сторону их уменьшения.

"Мы еще не обсуждали этот вопрос в клубе, но мне нравится эта идея, - сказал Голубовский. - Хоккей более динамичный, больше опасных моментов. На мой взгляд, он становится более комбинационным, потому что игрок из-за того, что у него меньше пространства, больше пользуется помощью партнеров. На маленькой площадке шайба летит быстрее".

Размер "европейской" площадки - 30 метров в ширину и 60 метров в длину, размер "канадской" площадки - 26х60. В настоящее время "канадские" площадки есть у "Адмирала" и "Амура". С сезона-2019/20 на льду такого размера будет играть "Барыс". "Ак Барс", "Нефтехимик", "Витязь" и московское "Динамо" прошедший сезон провели на "финской" площадке (28х60), на которую со следующего сезона также перейдут "Металлург" и "Северсталь".

С 2020 года все чемпионаты мира по хоккею будут проводиться на площадках североамериканского размера.