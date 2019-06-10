Колобков встретится со сноубордистом Уайлдом и обсудит ситуацию с недопуском

Как сообщил ранее в понедельник ТАСС старший тренер сборной России Денис Салагаев, ФМБА не выдало 32-летнему Уайлду допуск из-за проблем со здоровьем. В связи с отсутствием допуска спортсмен не может принимать участие в сборах и выступать в соревнованиях. Сам Уайлд позднее заявил, что не имеет проблем со здоровьем.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков в ближайшее время проведет встречу со сноубордистом Виком Уайлдом и обсудит ситуацию с недопуском от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом Колобков заявил журналистам в понедельник.

"Каждый спортсмен должен получить допуск, он должен быть здоровым, - сказал Колобков. - Как только он [Уайлд] пройдет обследование в ФМБА или Австрии, то пожалуйста. Он еще не приносил справку, я с ним встречусь в ближайшее время. Все в его руках, мы заинтересованы в том, чтобы он дальше приносил нам медали".

"Знаю, что мы взяли Вика на работу в один из регионов. Контракт уже на столе", - добавил министр.

Уайлд в составе сборной России стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх 2014 года в Сочи. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира 2013 года. За сборную России выступает с 2012 года, до этого представлял США.