Японские футболистки сыграли вничью с командой Аргентины в матче чемпионата мира

ТАСС, 10 июня. Сборная Японии сыграла вничью с командой Аргентины со счетом 0:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

Матч стал первым, завершившимся вничью на турнире. Сборные выступают в группе D вместе с командами Англии и Шотландии, которые провели матч в воскресенье. Встреча завершилась победой англичанок (2:1).

В следующем туре сборная Японии сыграет против команды Шотландии, аргентинские футболистки встретятся с англичанками. Оба матча пройдут 14 июня.

В турнирной таблице лидирует сборная Англии (3 очка), за ними расположились команды Японии и Аргентины (по 1). Замыкает турнирную таблицу сборная Шотландии (0).

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.