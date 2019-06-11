"Голден Стэйт" сократил отставание в финальной серии плей-офф НБА против "Торонто"

ТАСС, 11 июня. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" обыграл на выезде "Торонто" (106:105) в пятом матче финальной серии плей-офф сезона-2018/19. Счет в противостоянии стал 3-2 в пользу канадской команды.

Самый результативный игрок встречи - разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри. Он набрал 31 очко, сделал семь передач и совершил восемь подборов. Его партнер по команде - Дрэймонд Грин - практически оформил трипл-дабл. Форвард записал на свой счет 10 очков, 10 подборов и восемь передач.

Лучшим игроком "Торонто" стал коллега Грина по амплуа Кавай Леонард. Он набрал 26 очков, а также сделал 12 подборов и шесть передач.

Впервые с 9 мая на площадке появился форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант, восстанавливавшийся после повреждение правой икроножной мышцы. Однако баскетболист отыграл всего 11 минут 57 секунд, набрав 11 очков и сделав два подбора. Причиной стала очередная травма, которую форвард получил во второй четверти. Дюрант не смог продолжить встречу и чуть позже покинул арену на костылях.

На матче традиционно присутствовал известный канадский рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм). Компанию ему составили несколько звезд спорта. За матчем наблюдали лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки, бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри, канадская теннисистка Эжени Бушар и действующий защитник клуба НХЛ "Нэшвилл" Пи-Кей Суббан.

"Голден Стэйт" продолжает бороться за третий трофей подряд

"Торонто" играет в финале плей-офф НБА впервые в истории. Клуб выступает в лиге с 1995 года. Ранее лучшим достижением "Торонто" был выход в финал Восточной конференции в 2016 году. Тогда команда уступила "Кливленду" в серии со счетом 2-4.

"Голден Стэйт" пятый раз подряд вышел в финал плей-офф НБА. В трех противостояниях из четырех предыдущих клуб неизменно добивался победы, а вероятное чемпионство этого года станет третьим подряд для баскетболистов из Окленда. Единственной командой, которая оказывалась сильней, был "Кливленд". Финал 2016 года завершился его победой в семи матчах.

Шестая игра серии пройдет на площадке действующих чемпионов НБА. Встреча состоится в ночь на 14 июня.