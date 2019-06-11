Карри: Дюрант пожертвовал собой ради результата и всех баскетболистов "Голден Стэйт"

ТАСС, 11 июня. Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант, игравший в пятом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с не до конца залеченной травмой, пожертвовал своим здоровьем ради результата и партнеров по команде. Такое мнение высказал разыгрывающий клуба из Окленда Стефен Карри, чьи слова приводит телеканал ESPN.
Kyle Lowry and the Warriors tell fans to stop cheering as Kevin Durant walks off with an injury. pic.twitter.com/UldE49bF22— ESPN (@espn) 11 июня 2019 г.
Во вторник "Голден Стэйт" обыграл "Торонто" (106:105) в пятом матче решающего противостояния сезона. Счет в серии стал 3-2 в пользу канадской команды. Дюрант, проходивший заключительный этап восстановления после повреждения, решил помочь своим партнерам. Однако во второй четверти получил очередную травму в сезоне и покинул арену на костылях.
"Во второй половине встречи мы действовали не совсем удачно, но смогли довести игру до победы. Сделай или умри. Сейчас все наши молитвы о Дюранте - он дал нам все, что мог, пожертвовал собой ради всех. Надеемся, выздоровление пройдет быстро", - сказал Карри.
Дюрант появился на площадке впервые с 9 мая, все это время восстанавливаясь после повреждение правой икроножной мышцы. Однако в прошедшей встрече баскетболист отыграл всего 11 минут 57 секунд, набрав 11 очков и сделав два подбора. Форвард получил травму во второй четверти. Медицинское обследование пройдет завтра, но с большой долей вероятности баскетболист порвал ахиллово сухожилие на правой ноге.
Шестой матч серии состоится в Окленде. Встреча пройдет в ночь на 14 июня.