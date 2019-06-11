Карри: Дюрант пожертвовал собой ради результата и всех баскетболистов "Голден Стэйт"

ТАСС, 11 июня. Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант, игравший в пятом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с не до конца залеченной травмой, пожертвовал своим здоровьем ради результата и партнеров по команде. Такое мнение высказал разыгрывающий клуба из Окленда Стефен Карри, чьи слова приводит телеканал ESPN.

Во вторник "Голден Стэйт" обыграл "Торонто" (106:105) в пятом матче решающего противостояния сезона. Счет в серии стал 3-2 в пользу канадской команды. Дюрант, проходивший заключительный этап восстановления после повреждения, решил помочь своим партнерам. Однако во второй четверти получил очередную травму в сезоне и покинул арену на костылях.

"Во второй половине встречи мы действовали не совсем удачно, но смогли довести игру до победы. Сделай или умри. Сейчас все наши молитвы о Дюранте - он дал нам все, что мог, пожертвовал собой ради всех. Надеемся, выздоровление пройдет быстро", - сказал Карри.

Дюрант появился на площадке впервые с 9 мая, все это время восстанавливаясь после повреждение правой икроножной мышцы. Однако в прошедшей встрече баскетболист отыграл всего 11 минут 57 секунд, набрав 11 очков и сделав два подбора. Форвард получил травму во второй четверти. Медицинское обследование пройдет завтра, но с большой долей вероятности баскетболист порвал ахиллово сухожилие на правой ноге.

Шестой матч серии состоится в Окленде. Встреча пройдет в ночь на 14 июня.