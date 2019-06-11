СМИ: футболист "Лиона" Менди летом подпишет контракт с "Реалом"

ТАСС, 11 июня. Французский защитник "Лиона" Ферлан Менди летом станет игроком испанского футбольного клуба "Реал". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание AS.

Эту информацию подтвердил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. "Два года назад Ферлан играл во втором дивизионе чемпионата Франции за "Гавр", а теперь будет играть в "Реале". Он может играть на любой позиции, его прогресс ошеломляет", - приводит слова Дешама источник.

По данным источника, 24-летнему Менди осталось пройти медицинский осмотр с хорошими показателями. Французский клуб сдал первые тесты 4 июня, однако результат не был хорошим по показателям "Реала", из-за повреждения в бедре. В среду игрок отправится в Мадрид для повторного прохождения медицинского осмотра. Источники, близкие к ситуации, утверждают, что повреждения в бедре нет, и в среду это будет доказано.

Трансферная стоимость Менди составит €48 млн.

Менди перешел в "Лион" в 2017 году за €5 млн из "Гавра", контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2023 года. В прошедшем сезоне футболист провел за "Лион" 44 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. В чемпионате Франции "Лион" занял третье место, набрав 72 очка.