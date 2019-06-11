Российско-китайский детский футбольный турнир стартовал в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июня. /ТАСС/. Российско-китайский детский футбольный турнир торжественно открылся во вторник на стадионе "Амур" в Благовещенске, собрав на соревнования почти 300 юных спортсменов. Он продлится до 13 июня, матчи пройдут между ребятами из городов Благовещенска и Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, КНР).

Как сообщил журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов, идея проведения турнира обсуждалась во время его визита в провинцию Хэйлунцзян - предполагалось активнее задействовать детей в международных соревнованиях. "Сегодня первая ласточка - международный турнир по футболу. Двадцать команд участвует в первом турнире, почти 300 человек. Для старта, думаю, неплохо", - сказал он.

Команды разделены на три группы - 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет, по три команды от каждой возрастной категории от жителей Амурской области и по одной команде от китайских футболистов. Ответный футбольный турнир пройдет в Хэйхэ с 31 июля по 2 августа.

Президент футбольного клуба "Динамо Благовещенск", его главный тренер Станислав Харитонов, рассказал ТАСС, что детский футбол в регионе активно развивается. "Недавно создалась детская футбольная лига "Амурец "при поддержке губернатора, это очень хороший толчок для развития детского футбола. А такие международные детские матчи, как сегодня, - это обмен опытом, укрепление дружеских отношений", - отметил он.

Детская футбольная лига "Амурец" организована в Амурской области в прошлом году, ее создали в рамках программы по развитию детского футбола. В планах руководителей лиги "Амурец" - стать частью Детской футбольной лиги России, а уже в дальнейшем создать профессиональный футбольный клуб.