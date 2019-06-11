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СМИ: футболисты "Реала" Иско, Родригес и Марсело могут перейти в "Ювентус"

Руководство мадридского клуба решает вопросы о соответствии правил финансового fair play

ТАСС, 11 июня. Руководство итальянского футбольного клуба "Ювентус" намерено приобрести четырех игроков испанского "Реала". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на итальянскую газету Tuttosport.

По информации издания, в число этих футболистов входят полузащитники Иско, Хамес Родригес, Дани Себальос и защитник Марсело.

На данный момент руководство "Реала" решает вопросы о соответствии правил финансового fair play. Испанская команда должна продать игроков на €300 млн, чтобы не нарушать его.

В июле 2018 года из "Реала" в "Ювентус" перешел Криштиану Роналду, который в первом сезоне за итальянскую команду помог клубу выиграть чемпионат Италии (90 очков) с отрывом от расположившегося на втором месте "Наполи" в 11 очков. "Реал" в прошедшем сезоне занял третье место в чемпионате Испании, набрав 68 очков.

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