СМИ: футболисты "Реала" Иско, Родригес и Марсело могут перейти в "Ювентус"

ТАСС, 11 июня. Руководство итальянского футбольного клуба "Ювентус" намерено приобрести четырех игроков испанского "Реала". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на итальянскую газету Tuttosport.

По информации издания, в число этих футболистов входят полузащитники Иско, Хамес Родригес, Дани Себальос и защитник Марсело.

На данный момент руководство "Реала" решает вопросы о соответствии правил финансового fair play. Испанская команда должна продать игроков на €300 млн, чтобы не нарушать его.

В июле 2018 года из "Реала" в "Ювентус" перешел Криштиану Роналду, который в первом сезоне за итальянскую команду помог клубу выиграть чемпионат Италии (90 очков) с отрывом от расположившегося на втором месте "Наполи" в 11 очков. "Реал" в прошедшем сезоне занял третье место в чемпионате Испании, набрав 68 очков.