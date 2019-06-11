Голкипер Сохатский заключил контракт с клубом КХЛ "Салават Юлаев"

ТАСС, 11 июня. Бывший вратарь екатеринбургского "Автомобилиста" Владимир Сохатский подписал контракт с уфимским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев". Об этом во вторник сообщила пресс-служба уфимской команды.

Соглашение 29-летнего хоккеиста с клубом рассчитано на один год. Сохатский является воспитанником "Салавата Юлаева", в КХЛ он играл за уфимский клуб с 2013 по 2016 год, а затем перешел в "Автомобилист". В прошедшем сезоне вратарь провел 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал шесть побед, отразив 246 бросков по воротам из 275 (89,5%) и пропуская 2,75 шайбы за игру.

Также команду пополнит 25-летний нападающий Эдуард Гиматов, который принял квалификационное предложение от уфимского клуба. Соглашение рассчитано на два года. В сезоне-2018/19 Гиматов провел за "Салават Юлаев" 13 матчей (из которых семь - в плей-офф) и отметился одной заброшенной шайбой. Гиматов также является выпускником уфимского клуба, в КХЛ выступал за такие клубы, как "Автомобилист", "Северсталь" и "Нефтехимик".

"Салават Юлаев" в прошедшем сезоне КХЛ проиграл омскому "Авангарду" в финале Восточной конференции со счетом 2-4.