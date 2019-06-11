Бывший тренер донецкого ФК "Шахтер" Фонсека возглавил итальянскую "Рому"

ТАСС, 11 июня. Бывший главный тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" португалец Паулу Фонсека возглавил итальянскую "Рому". Об этом сообщает пресс-служба римской команды.

Сообщается, что 46-летний специалист подписал контракт сроком на два года с возможностью продления еще на один.

"Мы рады приветствовать Паулу в клубе. Он является молодым и амбициозным тренером с международным опытом, беспроигрышным мышлением, Фонсека известен своей смелой футбольной идеей, которая будет волновать наших поклонников", - сказал президент "Ромы" Джеймс Паллотта.

"Я очень рад, что был назначен новым тренером "Ромы", хочу поблагодарить руководство клуба за предоставленную мне возможность. Я взволнован и мотивирован вызовом, ожидающим нас, я с нетерпением жду переезда в Рим, встречи с нашими поклонниками и начала работы. Я думаю, что вместе мы сможем создать что-то особенное", - сказал португальский тренер.

Португалец сменил на этом посту итальянца Клаудио Раньери, контракт которого с "Ромой" закончился 30 июня. Фонсека тренировал португальские "Авеш", "Пасуш де Феррейра", "Порту" и "Брагу", а также украинский "Шахтер". Возглавляя "Порту" он стал обладателем Суперкубка Португалии, а "Брагу" - кубка страны. С "Шахтером" Фонсека трижды выигрывал национальный чемпионат Украины, трижды - Кубок Украины, один раз - Суперкубок, в 2017 году португалец был удостоен награды "Лучший тренер Украины".