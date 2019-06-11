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Футбол в Италии

СМИ: итальянский футбольный клуб "Наполи" намерен купить Икарди у "Интера"

Миланский клуб предложил обменять 26-летнего нападающего на польского полузащитника "Наполи" Петра Зелиньского и испанца Фабиана Руиса

ТАСС, 11 июня. Итальянский "Наполи" намерен приобрести аргентинского футболиста "Интера" Мауро Икарди. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Calciomercato.

По данным источника, "Интер" предложил обменять 26-летнего нападающего на польского полузащитника "Наполи" Петра Зелиньского и испанца Фабиана Руиса.

В ходе переговоров "Наполи" заявил, что эти футболисты не продаются, но клуб готов включить в сделку нападающего сборной Италии Лоренцо Инсинье. Отмечается, что Антонио Конте, возглавивший "Интер" 31 мая, имел конфликт с Инсинье во время работы в сборной Италии, из-за чего форвард не вызывался в состав национальной команды.

Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что Икарди близок к уходу из "Интера" этим летом, так как он не входит в планы Конте. Кроме того, отношения аргентинца с клубом сильно испортились из-за лишения его капитанской повязки три месяца назад.

Икарди перешел в "Интер" из "Сампдории" в 2013 году, за время выступлений в миланском клубе он сыграл 219 матчей, в которых отличился 124 раза и отдал 28 результативных передач, дважды игрок становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии. По результатам сезона-2017/18 Икарди был признан лучшим футболистом Серии А. За сборную Аргентины нападающий сыграл восемь матчей, в которых забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в €80 млн.

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