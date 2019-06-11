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Конгресс IBU примет решение о статусе Союза биатлонистов России в октябре

СБР был ограничен в правах в 2017 году на фоне допингового скандала в российском спорте
Смешанная эстафета по биатлону на играх "Дети Азии — 2019" Андрей Голованов/ТАСС
Описание
Смешанная эстафета по биатлону на играх "Дети Азии — 2019"
© Андрей Голованов/ТАСС

ТАСС, 11 июня. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) примет решение касательно статуса Союза биатлонистов России (CБР) на заседании, которое пройдет в немецком Мюнхене с 18 по 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

Также в Мюнхене будут обсуждаться стратегический план организации и важные элементы конституции независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом - Biathlon Integrity Unit (BIU).

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Российская организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований. В середине ноября было принято решение создать рабочую группу по восстановлению СБР, в которую вошли представители IBU, СБР, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Олимпийского комитета России. IBU тогда же представил необходимые для восстановления в правах российской организации 12 критериев, которые разделены на четыре пункта: финансовая часть, тестирование на допинг, образовательная часть, работа с командой и тренерами.

Согласно этим критериям, РУСАДА должно соответствовать кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). 22 января исполком WADA принял решение сохранить статус соответствия Российского антидопингового агентства.

Теги
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