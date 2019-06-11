Переговоры между УЕФА и Крымским футбольным союзом могут пройти в августе в РФС

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Переговоры между Крымским футбольным союзом (КФС) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по развитию детского футбола и подготовке судей могут пройти в конце августа на площадке Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщил во вторник журналистам президент КФС Юрий Ветоха.

"Приехать в Крым функционеры УЕФА не хотят из-за угрозы санкций, ими было предложено два варианта - выстраивать взаимодействие на [площадке] в Киеве или в Москве. Конечно же, мы выбрали РФС, если будет принято решение. УЕФА обещает вернуться к этому вопросу в конце августа", - сообщил он.

Ветоха отметил, что в ходе переговоров будут затронуты вопросы обучения футбольных судей из Крыма, а также развития детского футбола на полуострове.

КФС имеет специальный статус УЕФА, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. Союз проводит чемпионат Крыма по футболу, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".