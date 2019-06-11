СМИ: сын Георге Хаджи может перейти в московский "Спартак"

ТАСС, 11 июня. Полузащитник румынского футбольного клуба "Вииторул" Янис Хаджи, являющийся сыном известного в прошлом футболиста национальной сборной Румынии Георге Хаджи, попал в сферу интересов московского "Спартака". Об этом сообщает румынский портал Digi Sport.

К 20-летнему футболисту также проявляют интерес английский "Арсенал" и испанская "Севилья". По сообщению источника, сумма перехода может составить €8,5 млн. Согласно авторитетному немецкому порталу Transfermarkt, трансферная стоимость румына составляет €3,5 млн.

В 2016 году Хаджи подписала итальянская "Фиорентина" за €1 млн. За нее румынский футболист играл в 2016-2018, проведя два матча за основной состав. Выступая за итальянский клуб, Хаджи был номинирован на европейскую футбольную премию Golden Boy в 2017 году, которую ежегодно вручают лучшему молодому футболисту в Европе. В 2018 году "Вииторул" выкупил права на футболиста за €2 млн.

За "Вииторул" Янис Хаджи сыграл 92 матча, в которых забил 24 гола и отдал 14 голевых передач. За национальную сборную Румынии футболист провел три матча.