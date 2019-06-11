РУСАДА провело в мае 15 информационно-образовательных мероприятий

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провели в мае 15 информационно-образовательных мероприятий, на которых присутствовало около 900 человек. Об этом во вторник сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"Общее количество участников наших майских мероприятий составляет 889 человек, из которых 442 являются спортсменами, 23 - врачами, 169 - тренерами. Остальные наши слушатели - это спортивный персонал", - отметила Пахноцкая.

Всего с января по май включительно РУСАДА провело 104 информационно-образовательных мероприятия, которые посетило около шести тысяч человек.

В 2018 году РУСАДА провело 169 информационно-образовательных мероприятий. Общее количество их участников - 9784, в том числе 2312 спортсменов, 175 врачей, 1301 тренер, остальные - спортивный персонал и болельщики.