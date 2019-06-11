Метательница молота Палкина выполнила норматив на ЧМ на турнире в Жуковском

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 11 июня. /ТАСС/. Метательница молота Софья Палкина, имеющая нейтральный статус, на турнире в Жуковском выполнила квалификационный норматив для участия в чемпионате мира в Катаре. Во второй попытке она метнула снаряд на 72,18 метра.

До сегодняшнего дня личное достижение 21-летней Палкиной составляло 70,37 метра и было установлено в феврале 2019 года в Сочи.

Квалификационный норматив для участия в ЧМ-2019 в женском метании молота равен 71,00 метра, в Олимпийских играх 2020 года в Токио - 72,50.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.