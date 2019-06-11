Прыгун в высоту Акименко на турнире в Жуковском повторил лучший результат сезона в мире

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 11 июня. /ТАСС/. Прыгун в высоту Михаил Акименко, сумевший на турнире в Жуковском с первой попытки преодолеть планку на высоте 2,31 метра, повторил лучший результат сезона в мире. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

23-летний Акименко также установил личное достижение. На зимнем чемпионате России в середине февраля он прыгнул на 2,30 м.

В летнем сезоне - 2019 высоту 2,31 м также покорили украинец Богдан Бондаренко, канадец Майкл Мэйсон, сириец Маджид Газаль и китаец Ван Юй.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Акименко пока не получил от IAAF допуска на зарубежные старты.